İtfaiyeden kaplumbağa operasyonu

Bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.

İtfaiyeden kaplumbağa operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada, iş yeri çalışanları havuzda beslenen kaplumbağanın yerinde olmadığını farketti. Havuz çevresinde kaplumbağayı arayan iş yeri çalışanları, kaplumbağanın havuzun gider borusuna girerek sıkıştığını gördü. Kendi imkanlarıyla kaplumbağayı çıkaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, hidrolikli kesme ayırma aletiyle kaplumbağanın sıkıştığı boruyu genişleterek hayvanı kurtardı. İş yeri çalışanlarına teslim edilen kaplumbağan yeniden havuza bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 13:51
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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