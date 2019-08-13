İtfaiyeden “minik kedi” operasyonu

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine gittikleri Tıp Fakültesinde hava boşluğuna düşen yavru kediyi kurtararak “hayvan dostu itfaiye” olduklarını bir kez daha gösterdi.

İtfaiyeden “minik kedi” operasyonu

Haber: Esra Öztürk 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(Tıp Fakültesi) görev yapan sağlık çalışanları hava boşluğunda kedi sesleri geldiğini duydular. Bir süre sonra hava boşluğuna yavru bir kedi düştüğünü anlayan çalışanlar durumu hemen Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen itfaiye ekipler, yavru kediyi düştüğü yerden kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Önce kedinin tam olarak bulunduğu yeri tespit eden itfaiye eri, daha sonra duvarı delerek yavru kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı. İtfaiye erinin elinde korkuyla duran minik kedi su verilerek sakinleştirildi. Minik kedi Bolu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

YORUM EKLE
Gönder

banner133

banner129