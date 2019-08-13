İtfaiyeden “minik kedi” operasyonu

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(Tıp Fakültesi) görev yapan sağlık çalışanları hava boşluğunda kedi sesleri geldiğini duydular. Bir süre sonra hava boşluğuna yavru bir kedi düştüğünü anlayan çalışanlar durumu hemen Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen itfaiye ekipler, yavru kediyi düştüğü yerden kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Önce kedinin tam olarak bulunduğu yeri tespit eden itfaiye eri, daha sonra duvarı delerek yavru kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı. İtfaiye erinin elinde korkuyla duran minik kedi su verilerek sakinleştirildi. Minik kedi Bolu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.