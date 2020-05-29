İtfaiyeden minik Mert’e sürpriz

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününü kutlayamayan 6 yaşındaki Mert Aydın’a Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sürpriz doğum günü yaptı. Minik Mert’in ailesine ulaşan itfaiye ekipleri elinde pasta ile Aydın ailesinin kapısını çaldı.

Kapıyı açıp karşısında itfaiye ekiplerini ellerinde pastayla gören Mert’in mutluluğu gözlerinden okundu. İtfaiye ekipleri ve ailesiyle doğum günü pastasını kesen Mert daha sonra itfaiye üniforması giydi. İtfaiye ekipleri Mert ve ailesine Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın selamlarını iletirken, Mert ve ailesi de yapılan sürpriz dolayısıyla itfaiye ekipleri ve Başkan Özcan’a teşekkürlerini ilettiler.