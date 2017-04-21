Haber: Kasım ŞAHİN

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde okul servisi bekleyen Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi E.K., çevredeki bir okulun demir korkuluklarıyla oymaya başladı.



Öğrencinin serçe parmağı bu sırada korkuluk demirinin içerisinde sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri parmağın sıkıştığı demiri makasla kesti.

Daha sonra itfaiye aracına alınan Öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden kurtarmak için görevliler çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öğrencinin parmağında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.