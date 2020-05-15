İtfaiyeden sürücülere önemli uyarı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sürücüleri aracın güneş alan yerlerinde kolonya, çakmak ve dezenfektan gibi ürünler bulundurmamaları konusunda uyardı. İtfaiyeden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Havaların sıcak olduğu bu günlerde dezenfektan olarak kullandığımız kolonya ve dezenfektan şişelerini, çakmakları ve içme suyu pet şişelerini cam önü, ön koltuk gibi yerlerde muhafaza etmeyelim. Araç camlarından gelen güneş ışınları ürünlerde bulunan alkol ve gaz basıncını artıracağı için patlamaya bağlı yangın riskini oluşturabilir. Bu tür ürünleri torpido, kapı kenarları veya arka koltukta muhafaza edilmesi uygundur. Sonuçta can ve mal kaybına sebep olmayalım.”