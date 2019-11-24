İtfaiyeden tatbikat ve tanıtım

Haber: BMA

Gerede ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda belirli aralıklarla yapılan tatbikatlar; Gerede Nimet Meto Mesleki ve Seviller Ortaokulu’nda yapıldı. Okulların öğrenci ve öğretmenlerine yangın güvenliği ve genel tahliye konusunda Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme eğitimi verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesi İtfaiye ekipleri öğrencilere çıkan yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verdi. Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi. İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak, öğrencilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştılar.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Gerede Ortaokulu öğrencileri, itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye görevlileri, itfaiye araçları ile birlikte yangın ve yangın söndürme konusunda öğrencilere eğitici bilgiler aktardı. Öğrenciler, kendilerini misafir eden İtfaiye Müdürlüğüne ve itfaiye personeline teşekkür ettiler.