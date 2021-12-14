İtfaiyeden uyarı!

Haber: Okay Özcan

Dün gece saatlerinde Tepecik Mahallesinde 2 katlı evin bacası yandı. Baca yangınını fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler müdahalenin ardından vatandaşlara uyarı yapmayı da ihmal etmedi. Bolu İtfaiye Müdürlüğü adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan uyarıda, “Bugün meydana gelen baca yangını ihbarı. Lütfen bacalarımızı ve küllük olarak tabir edilen baca kurum ağızlarını temizleyelim. Belirtilen baca yangını fark edilmese ev yangınına dönüşür. Daha sonra can ve mal kaybına neden olur” ifadeleri yer aldı.