İtfaiyeden yoğun mesai

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumartesi günün yoğun bir mesai temposuyla geçirdiler. Ekipler, Cumartesi günü tam 8 olaya müdahale ettiler.

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İtfaiyesi, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da yapılan ihbarlar üzerine birçok olaya müdahale etmeye devam ediyor. Yoğun bir Cumartesi mesaisi geçiren itfaiye ekipleri 8 olaya müdahale etti. İtfaiye ilk olarak Çukuröen Köyü Hizardere Mevkii Yedigöller yolu üzeri orman yangınına müdahale eden 177 araçlarına su takviyesi gerçekleştirdi. Merkez Yeni Mahalle Deveyudan olarak adlandırılan dereye düşen bir büyükbaş hayvanı da kurtaran itfaiye ayrıca sırasıyla şu olaylara müdahale etti:

-Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzeri çift taraflı trafik kazasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması.

-Sümer Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde araç motorundan kedi kurtarma.

-Salıbeyler Mahallesi Yaylalar Caddesi üzerinde bulunan bir depodan yılan kurtarma.

-Aktaş Mahallesinde bulunan katlı otoparkta araç motorunda bulunan yaralı kedi tedavisi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekiplerine teslim edilmiştir.

-Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda personelin uzvunun kurtarılarak hastaneye tedavi için gönderilmesi.

Yoğun tempoda mesailerini sürdüren itfaiye ekipleri son olarak ise Boluspor-Altay maçında güvenlik görevini üstlendi.