Haber: Semih Baykal

İlimiz genelinde etkili olan kar yağışının nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kızılağıl köyünde elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesi yüzünden köyde yaşayan, KOAH hastası olması yüzünden sürekli oksijen makinesi kullanmak zorunda olan Fatma Açıkgöz ve ayağından engelli olan İbrahim Geredeli isimli vatandaşlar ölümle burun buruna geldi. Durumu haber alan köylülerin idmanına Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler hemen köye gelerek Geredeli’nin evine jeneratör bağladı. Jeneratör sayesinde hastalar ölümden kurtularak büyük sevinç yaşadı. İtfaiye ekipleri ayrıca kar yağışından dolayı köy mahsur kalan köylülere de yiyecek içecek ve giyim yardımında bulundu.