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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • İthal Düveler hayvancılığa can katıyor

    Yetiştiriciler işletmelerindeki sürü varlığını artırmak ve kalitesini yükseltmek için zaman zaman damızlık gebe düve ithalatına başvuruyor.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 14:40
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    İthal Düveler hayvancılığa can katıyor

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fahri Tetik, Damızlık olarak getirilen gebe düvelerin yerli ırklara göre et ve süt veriminin çok daha yüksek olduğunu belirterek ithal hayvanların yerli ırkların ıslahında da önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Hem bölge şartlarına uygun olmasından hem de et ve süt verimi yönünden oldukça yüksek kaliteye sahip olduğundan yetiştiricilerimiz tarafından en çok Simental ırkının rağbet gördüğünü söyleyen TETİK sözlerine şöyle devam etti: “İthal edilen damızlık gebe düveler Bakanlığımızın izin verdiği ülkelerden Bakanlık personeli veteriner hekim ve zooteknistleri tarafından seçiliyor. Ülkeye giriş yapan ithal gebe düveler en az 21 gün karantinada tutuluyor. Karantina süresince kritik hastalıklar yönünden kan tahlili yapılıyor, başta şap olmak üzere eksik aşıları tamamlıyor. Damızlık düveler ancak sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor. Damızlık gebe düvelerini teslim alan yetiştiricilerimiz hayvanlarını üç yıl boyunca satamıyor. Biz de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak 6 ayda bir bütün işletmeleri ziyaret edip ithal edilen gebe düvelerin son durumlarını gözlemliyoruz.”

    “İTHAL EDİLEN HAYVANLARIN SAYISI BUGÜN BİN 955’E ULAŞTI”

    Gelen düvelerin süt verimini ve buzağı kalitesini gören yetiştiricilerimizin hayvancılığı daha da severek yaptığını ve komşularına da örnek olduğunu söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü TETİK ilimiz genelinde ithal edilen damızlık gebe düveler hakkında da şu rakamları verdi:  “İlimiz genelinde 2014 yılından itibaren 75 işletmemiz 845 gebe düve ithal etmiştir. Bunların tamamı Simental ırkı. Bu düveler bu güne kadar 1001 buzağı doğurdu. Bu buzağıların 109’u da kendi buzağılarını doğurdu. 845 baş olarak ithal edilen hayvanların sayısı bugün 1955’e ulaştı.”

     

    Anahtar Kelimeler: Yetiştiriciler, Işletmelerindeki, Sürü, Varlığını, Artırmak

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