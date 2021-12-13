İthal muza dolar ayarı!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz haftalarda 15 lira 18 liradan pazarda boy gösteren ithal muzun fiyatı bu hafta 24-25 lira oldu. Doların yükselişin etki ettiğini belirten pazarcı esnafı yerli muza yöneldi. Yerli muz ise pazarda 10 liradan alıcı buldu. Ş

“BİZ YERLİ MUZU TERCİH EDİYORUZ”

Tezgahında sadece yerli muz satan esnaf Seçkin Yılmaz, “Dolar 7 lira iken ithal muzun kolisi 140-150 liraydı, o zamanlar ithal muzu alıp sattığımızda para kazandırıyordu. Şimdi dolar 14 lira 15 lira civarlarında ithal muzun kolisi de 360 lira bu durumda da zarar ediyor esnaf. Yerli muzu tercih ediyoruz. Dolardan dolayı ithal muzun fiyatları da bu kadar yükseldi. 18 kilo muzun fiyatı 360 lira. Biz yerli muzu tercih ediyoruz” dedi.

DİĞER PAZAR ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI DA ŞU ŞEKİLDE:

Domates 5, sera domates 6, çeri domates 10, Pembe domates 16, salatalık 8, badem salata 9, sivri biber 15, kıl sivri 13, havuç 5, turp 4, pırasa 6, ıspanak 7, brokoli 6, maydanoz 2, kivi 15, nar 9, çilek 35, mandalina 6-8, file limon 4, patates 5, kuru soğan 2, kıvırcık 5 lira