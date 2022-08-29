İthalat Bolu’da yüzde 59 azaldı

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı temmuz ayına ait ithalat ve ihracat verilerini il ve ülke bazında açıkladı. Yer alan bilgilere göre, Bolu’da temmuz ayında 16 bin 198 dolarlık dışalım yapılırken, 12 bin 65 dolarlık dışsatım gerçekleşti. Bolu’da 2022 haziran ayında 16 bin 682 olan ihracat tutarı temmuz ayında yüzde 27,68’lik bir düşüş gösterdi. İthalat ise, temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 59 azaldı.

İLK 7 AYDA 104 BİN135 DOLAR İTHALAT YAPILDI

TÜİK verilerine göre, Bolu 2022 yılının ilk yedi aylık bölümünde ise toplamda 119 bin 588 dolar ithalat, 104 bin 135 dolar değerinde de ihracat yaptı.

TÜRKİYE, TEMMUZ AYINDA 29 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İTHALAT YAPTI

Türkiye genelinde ise, temmuz ayında 18 milyon 550 bin 638 dolar değerinde ihracat yapıldı. Bu değer, 2022 haziran ayında 23 milyon 393 bin 100 dolardı. 29 milyon 240 bin 495 dolar olan ithalat ise, haziran ayına bazla yüzde 7,5 azaldı.