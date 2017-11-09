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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • İtirafçı polis FETÖ’ye lanet yağdırdı

    FETÖ/PDY kapsamında Gerede ilçe Emniyet Müdürlüğünde göreve yaparken; “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan görevlerinden ihraç edilen 5 polisin yargılanmasına başlandı. İtirafçı polis memuru Salih Göçer; örgüt lideri Fetullah Gülen’e yönelik; “Malum şeytan adımın bedduası kabul oldu. Ocağıma ateş düştü. Allah’ta onun cezasını versin” dedi.

    09 Kasım 2017 Perşembe 12:16
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    İtirafçı polis FETÖ’ye lanet yağdırdı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Gerede ilçe emniyet müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Erkan Demirci, Salih Göçer, Müdafa Ölçer, Murat Büyükşahin ve Hüseyin Yavuz’un; “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu olarak Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmalarına başlandı.

    Polislik mesleğinden ihraç edilen ve daha sonra tutuklanan polis memuru Salih Göçer, örgüte üye olduğunu itiraf ederek terör örgütünün lideri pozisyonunda bulunan Fetullah Gülen hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Göçer, mahkeme heyetine itirafçı olduğunu belirterek; “Malum şeytan adamın bedduaları kabul oldu. Ocağıma ateşler düştü. Bu şeytan adam yüzünden aldatıldım. Kandırıldım. Bu zata uydum bu şeytana uydum. Her şeyimi kaybettim. Malum yapı gerçek yapıyı perdelemiş ve ben bu yapıyı fark edemedim. Beni dini yollarla kandırdılar. Çıkmak istedim ama yine kandırıldım. Terörist ilan edildim. Örgütün dağılması için somut bilgiler verdim. Malum yapı ile ilgili tüm bilgileri verdim, here şeyi anlattım. Okuma yazma bilmeyen bir babanın ve pazarcı bir annenin evladıyım. Örgüte katıldığım için çok pişmanım. Vahim bir hata yüzünden mesleğimden oldum. Keşke bir tankın altında kaysaydım. Milletimden, polis teşkilatından özür dilerim. Gidecek başka bir vatanım yok. Milletim var olsun. Devlete ana affedici bir anadır. Sol yanağıma vursa, sağ yanağımı seven bir milletim, devletim var. Malum şeytan adamın ocağına ateşler düşsün” diyerek gözyaşı döktü.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Gerede, Ilçe, Emniyet

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