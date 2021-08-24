İYİ bir dost aramızdan ayrıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede’de sağlık müdürlüğü görevi yapmış aynı zamanda İYİ Parti Gerede İlçe Kurucu Başkanı Murat Çakmak vefat etti. Çakamak’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımlayan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı “İyi bir dost aramızdan ayrıldı. Cesurlar hareketine katılmış bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerede eski sağlık müdürlerimizden İYİ Parti Gerede ilçe kurucu başkanımız Dr. Murat Çakmak vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim”