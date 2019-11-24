Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi “Her yıl sadece Öğretmenler Günü olarak anılan bir gün olmasının dışında savaş meydanlarından çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ders seferberliği ile başlayan gündür 24 Kasım. İlk emri ‘Oku’ olan yüce dinimizin emrini yaygınlaştıran, tebliğ edenlerin günüdür 24 Kasım. Bir kelime ile başlayıp ömür boyunca hayatımızı düzenlemek adına ne varsa bütün o bilgiyle bizi donatanların günüdür 24 Kasım.

“ÖĞRETMENLERİMİZ YARIN KAYGISI TAŞIMAKTADIR“

Millet kahveleri ile övünenler, bu milletin başında yıllardır sürdürdükleri pervasız tutumla maalesef öğretmenlik mesleğinin sosyal ve yasal haklarında onarılmaz yaralar açmışlardır. Bu mukaddes mesleği sürdüren öğretmenlerimizin ne yazık ki yarın kaygısıyla ve zor şartlarda mesleğini sürdürmeye çalışmaktadır. İYİ bir ülkenin anahtarı İYİ eğitimdir. İYİ eğitimin şartlı mutlu öğretmenlerdir.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Bu gün çaresizleştirilen ve bu kutsal mesleği zor şartlarda sürdürmek zorunda kalan değerli öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda ve daha iyi olanaklarla mesleklerini sürdürmeleri için elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızı bir kere daha açık ve net bir şekilde hatırlatmak istiyorum. İYİ parti olarak atanamayan binlerce genç öğretmenimizin hakkının sonuna kadar peşinde olacağımızı bir kere daha buradan tekrar ediyorum. Öğretmenlerimizi sözleşme esaretinden kurtarmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. ‘Fikri hür vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek için çaba sarf eden öğretmenlerimizin başını tekrar dik tutmak için ne geliyorsa yapacağız.

“KUTLU OLSUN”

Ülkemizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkenin kuruluşundan beri eğitim seferberliği yapan öğretmenlerimize ve bu kutsal mesleği sürdürürken görevi başında şahadete yürümüş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, zor şartlar altında görevini sürdüren kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. “