Haber: Semih Baykal

Ligin son haftasında deplasmanda Boluspor, Denizlispor’a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı beyazlılar, maçın 5. Dakikasında İrfan Başaran’ın uzaklardan vurduğu şutla ilk önemli pozisyonunu gerçekleştirdi. Rakiple kalede bir çok gol pozisyonuna giren kırmızı beyazlılar, 27’nci dakikada beklemediği bir atakla Cihan’ın ayağından kalesinde golü gördü(1-0). Kalesinde golü görmesine rağmen, kısa sürede toparlanan ve rakip kaleyi abluka altına alan Boluspor, 43. Dakikada aradığı golü Poepon’un ayağından buldu (1-1). İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GÖKHAN MAĞLUBİYETİ ÖNLEDİ

İkinci yarıda da etkili olan Boluspor, özellikle ceza sahası dışından bulduğu şutlarla rakip kalede gol aradı. Ancak kırmızı beyazlılar bir türlü ikinci golü bulamadı. Maçın son anlarında etkili olan taraf ise Denizlispor oldu. Özellikle kontra ataklarla Boluspor kalesinde etkili olan Denizlispor’a kaleci Gökhan izin vermedi.

İLK YARIYI 24 PUANLA TAMAMLADI

Maç boyunca iyi futbol oynamasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamayan Boluspor sahadan bir puanla ayrılmaz zorunda kaldı. Boluspor, böylece sezonun ilk yarısını 24 puanla tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu**, Sezgin Çınar***, Habib Tiryaki*, Mert Güzengel***

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan***, Caner**, Arapi**, Alim**, Furkan Şeker***, Özgür*, İrfan**, Yusuf Emre Gültekin*, Mustafa*, Akabueze*, Poepon***

Denizlispor: Asil Kaan Güler***, Taşkın İlter*, Ömer Alp Kulga*, Cenk Güvenç*, Alperen Yazıcı**, Berkan Afşarlı*, Veli Acar*, Cihan Özkaymak***, Atakan Üner*, Ziya Alkurt**, Leandro Kappel***

Goller: Cihan Özkaymak (Denizlispor Dk. 27), Poepon (Boluspor Dk. 43)

Sarı Kartlar: Mustafa Durak (Boluspor Dk. 20), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk.36), Renato Arapi (Boluspor Dk.72), Andre Santos (Boluspor Dk. 89) Berkan Afşarlı (Denizlispor Dk.70)

Kırmızı Kartlar:

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı.

5’inci dakikada Boluspor’un paslı kullandığı serbest vuruşta, İrfan Başaran’ın 35 metrelik uzaklıktan çektiği şut yandan dışarı çıktı.

18’inci dakikada Boluspor’un paslaşarak kullandığı korner vuruşunda, İrfan Başaran şık bir çalımla içeri girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19’uncu dakikada Boluspor’da Akubueze’nin ceza sahası alanının dışından vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

20’nci dakikada Boluspor’da Mustafa Durak rakibine kayarak yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

27’nci dakikada Denizlispor’un sol kanattan Berkan’ın sağ kanattan içeri çevirdiği topta arka direkte Cihan’ın vuruşu takımını 1 – 0 öne geçirdi.

34’üncü dakikada Boluspor’un sol kanattan ortasında Poepon’un kafa vuruşunu, kaleci Asil kornere çeldi.

43’üncü dakikada Boluspor’un sol kanattan gelişen atağında, Akubueze ortasında topu Poepon ile buluşturdu. Poepon topu düzeltip düzgün bir vuruş yaparak skora denge getirdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45+1’inci dakikada Boluspor’un atağında İrfan Başaran’ın uzaktan şutu kaleci Asil’de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1 – 1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Denizlispor’un vuruşları ile başladı.

65’inci dakikada Mustafa Durak kenara gelirken, yerini Guido Koçer’e bıraktı.

72’nci dakikada Boluspor’da Arapi sarı kart gördü.

75’inci dakikada Denizlispor’da Berkan oyundan alınırken, Anıl Taşdemir oyuna girdi.

76’ncı Dakikada Boluspor’da İrfan Başaran oyundan çıkarken, yerine Andre Santos girdi.

77’nci dakikada Boluspor’da Özgür İleri sarı kart gördü.

81’nci Dakikada Denizlispor’da Atakan’ın ceza sahası sağ çaprazdan vurduğu sert şut yan ağlarda kaldı.

82’nci Dakikada Boluspor’da Akabueze kenara gelirken, yerine Melih Okutan girdi.

89’ncu dakikada Boluspor’da Andre Santos rakibine dirsek attığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi. Maçta başka pozisyon olmadı ve iki takımda bir puana razı oldu.