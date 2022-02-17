İyi hal indirimi tarih oluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi tarih oluyor. Geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet konusunun, bakanlığın birinci maddesi olacağını söylemişti.

BAKAN BOZDAĞ YENİ DÜZENLEMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimi ve tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu.

BAKANLIK HIZLI BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇTİ

Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, bakanlık gerekli cezaların uygulanması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR

Erkek şiddetinin önüne geçilmesi amacıyla cezaları artıran yeni bir düzenleme yolda. Bu düzenlemeye göre; mahkemede kravat takmaktan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

CEZALAR DA ARTACAK

Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.

DÜZENLEME AKILLARA BERFİN'İN KATİLİNİ GETİRDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 25 yıl istenen katil zanlısına mahkemeye kravatla gittiği için "iyi hal" uygulanmıştı.