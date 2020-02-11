“İyi ki doğmuşsunuz Öznur Hocam”

Özel Özden Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Öznur Demirbaş’a engelli öğrencilerin ailelerinin hazırladığı doğum günü mesajı herkesi duygulandırdı.

Haber: Aysun Beykoz

Yaklaşık 1 yıldır Bolu’da engelli öğrencilere eğitim veren ve eğitim kalitesi ile herkesin övgüyle bahsettiği Özel Özden Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Öznur Demirbaş’ın meleklerim dediği engelli öğrencilerinin aileleri Öznur öğretmenin doğum gününü unutmadı. Ailelerin Öznur öğretmene yazdıkları ve sevgi dolu sözcüklerin bulunduğu doğum günü mesajında şu ifadelere yer verildi. “11 Şubat 1983’te bir çocuk dünyaya gelmiş. Büyüyünce kanatsız meleklerimize kanat olsun diye, başlarını okşayan ana olsun diye, önlerinde eğilen, gözlerinin içine bakarak söyleyen, bilmediklerini öğreten öğretmen olsun diye gelmiş. Biz ailelerine umut olsun diye gelmiş. Rabbim biz aileleri o güzel insanın yüreğinde derman bulalım bizleri de o güzel insana ilham olalım diye göndermiş. Nice derdi olan insanlara derman olmanız dileğiyle. Bedendeki engeller silinir de yürekteki engeller asla. İyi ki varsınız Öznur Hocam, iyi ki doğmuşsunuz. Doğum gününüz kutlu olsun.”