İyi ki varsınız

Haber: C. Kutay Aykan

Polis teşkilatının kuruluşundan bu yana tam 177 yıl geçti. Vatan, bayrak, ezan uğruna onlarca şehit ve gazi veren polis teşkilatı Bolu’da bir hafta boyunca çeşitli etkinlere imza atarak halkla birlik ve beraberliği gösterdi. Atatürk Anıtına çelengin sunulmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde tüm şubeler Valilik binası önünde stant açarak Bolulu vatandaşları bilgilendirdiler.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaptığı konuşmadı; “Biz polisiz, M.Ö. 209 yılında Met Han ilk Türk ordusunu kurduğundan ilk polis teşkilatını da kurmuştu aslında. Uygurlar Yasavul dedi. Göktürkler Börüler teşkilatı, Selçuklular Şahne dedi. Osmanlılar Subaşı. 10 Nisan 1845’de polis oldu adamız, öyle de devam etti bu güne kadar. Adımız tarihte ne olursa olsun, andımız aynı; ‘Vatan sana canım feda’ Bu gün şehit ailelerimiz, gazilerimiz, emeklilerimiz ve çalışanlarımızla her rütbeden ve sınıftan personelimiz ve aileleri ile birlikte bir aradayız. Hep beraber güçlüyüz. Ülkemizde çalışma emeklilikle biter ama bizde polislilikte ölümle biter.Polislik bir yaşam biçimidir, yazılı veya yazılı olmayan kuralları olan, duygusal ve fiziksel efor isteyen bir yaşam biçimi. Bizler ruhumuzla ve bedenimizle kendimizi vatanımıza teslim ettik, emanetimizi Yaradan’a teslim edene kadar da öyle kalacağız” dedi.

Polis teşkilatının kuruluş haftasının son gününde 15 Temmuz darbe girişimi akşamı İstanbul’da görev yaparken, hain terör örgütünün silahlı saldırıcı sonucu şehit düşün 2 yıllık polis memuru Bolulu Ozan Özen’in annesi Emine ve babası Metin Özen’de törenlere katıldı.