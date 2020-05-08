İyi ki Yarenler var...

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını sebebiyle başlayan zor günlerde Boluspor taraftar grubu Yarenler harekete geçti. Yarenler tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan erzak kolisi kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Öte yandan çocuklar için de ‘Bayram Ayakkabısı Bizden’ kampanyası başlatan Yarenler, yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Herkese örnek organizasyonları ile bir kez daha Bolu’nun takdirini kazanan Yarenler, 15 gün süren kampanyalarını bitirdiklerini açıklayarak destek olan herkese teşekkür etti.

300 ERZAK KOLİSİ, 465 ÇİFT AYAKKABI

Konuyla ilgili olarak Yarenler taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Ramazan ayı münasebeti ile başlatmış olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere ‘Erzak Kolisi’ ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için başlattığımız ‘Bayram Ayakkabısı Bizden’ kampanyamızı bugün akşam itibari ile bitirmiş bulunuyoruz. 15 günlük süreçte tam 300 Erzak Kolisini ve tam 465 çift ayakkabıyı çocuklarımıza ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın, onların yüzlerinde ki tebessüme ortak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“UNUTMAYIN; HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL”

Kampanya sürecinde kendilerine destek olanları da unutmayan Yarenler taraftar grubu açıklamalarının devamında ayrıca şunları belirtti: “Bu süreçte bizlere maddi, manevi destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza, erzak temininde yardımcı olan Migros A.Ş'ye, ayakkabı temininde yardımcı ve destek olan Kanaat Kundura ve Asya Kundura'ya, ayakkabıların içine çocuklarımız sevinsin diye koyduğunuz çikolata ve cips için sponsor olan Sanayi Bakkalı ve Firtolay firmasına ve 15 günlük süreçte gece, gündüz demeden erzak kolilerini ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Bolu'nun dört bir yanını dolaşan YARENLER grubu üyesi genç kardeşlerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ederiz. Unutmayın; Hayat Paylaştıkça Güzel.”



Yarenler’den herkese örnek olacak hareket

Boluspor taraftar gruplarından Yarenler, başlatmış oldukları erzak kolisi ve bayram ayakkabısı bizden kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü. Taraftarların örnek hareketi herkesin takdirini kazandı.

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını sebebiyle başlayan zor günlerde Boluspor taraftar grubu Yarenler harekete geçti. Yarenler tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan erzak kolisi kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Öte yandan çocuklar için de ‘Bayram Ayakkabısı Bizden’ kampanyası başlatan Yarenler, yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Herkese örnek organizasyonları ile bir kez daha Bolu’nun takdirini kazanan Yarenler, 15 gün süren kampanyalarını bitirdiklerini açıklayarak destek olan herkese teşekkür etti.

300 ERZAK KOLİSİ, 465 ÇİFT AYAKKABI

Konuyla ilgili olarak Yarenler taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Ramazan ayı münasebeti ile başlatmış olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere ‘Erzak Kolisi’ ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için başlattığımız ‘Bayram Ayakkabısı Bizden’ kampanyamızı bugün akşam itibari ile bitirmiş bulunuyoruz. 15 günlük süreçte tam 300 Erzak Kolisini ve tam 465 çift ayakkabıyı çocuklarımıza ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın, onların yüzlerinde ki tebessüme ortak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“UNUTMAYIN; HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL”

Kampanya sürecinde kendilerine destek olanları da unutmayan Yarenler taraftar grubu açıklamalarının devamında ayrıca şunları belirtti: “Bu süreçte bizlere maddi, manevi destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza, erzak temininde yardımcı olan Migros A.Ş'ye, ayakkabı temininde yardımcı ve destek olan Kanaat Kundura ve Asya Kundura'ya, ayakkabıların içine çocuklarımız sevinsin diye koyduğunuz çikolata ve cips için sponsor olan Sanayi Bakkalı ve Firtolay firmasına ve 15 günlük süreçte gece, gündüz demeden erzak kolilerini ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Bolu'nun dört bir yanını dolaşan YARENLER grubu üyesi genç kardeşlerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ederiz. Unutmayın; Hayat Paylaştıkça Güzel.”