İYİ Parti 2. Olağan Kongresine katıldılar

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ve İl Başkan Yardımcısı Mihriban Budak Yerkilaya, İYİ Parti 2. Olağan Kongresine katıldı. Ankara Altınpark’ta gerçekleştirilen kongreye katılan İYİ Parti Bolu Heyeti, delege olarak seçimde oy kullandılar.

Kongre'de delegelere seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Milletimiz bize elini uzatıyor. Millet bizi çağırıyor! Uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Biz hep aynı sevdadaydık. Biz hep aynı yerdeydik. Biz hep buradaydık. Ve konuşmamın başında dediğim gibi, biz hala buradayız!" dedi.

İl Başkanı Örnekbaş ise yaptığı paylaşımda, “İyi Parti 2. Olağan kongresinde Bolu adına irademizi sandığa yansıtmak için kurultay meydanındaki yerimizi aldık. Toprağın emekçisi çiftçilerimiz, canımızın emanetçisi sağlık çalışanlarımız, genç arkadaşlarımız, hatta sevimli dostlarımız hep birlikte; ‘İYİ Parti’ diyor” ifadelerini kullandı.