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15 Aralık 2017 Cuma
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    • İYİ Parti 2019’a hazır

    İYİ Parti Kurucu il yönetim kurulu Bolu’da 43 kişiden oluşuyor. İyi Parti kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, merkez ve ilçe başkanları, yöneticiler, Genel Başkan Meral Akşener’ e ziyaret ederek tanıştılar. Kurucu İl başkanı Mehmet Aydın yöneticilerin isimlerini kamuoyuna şu mesajla duyurdu.

    15 Aralık 2017 Cuma 09:13
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    İYİ Parti 2019’a hazır

    Haber: Kasım ŞAHİN

    “İlimizde İYİ Partide görev almak isteyen İYİ insanların içinden uzun değerlendirmeler sonucu oluşturduğumuz İl yönetim kurulu listemiz ektedir. Listemizi oluştururken sağcı-solcu, zengin-fakir ayrımı yapmadan her sosyal kesimi temsil edecek liyakat sahibi insanlardan oluşmasına özen gösterdik. Öncelikle Genel Başkanımız  Meral AKŞENER' in isteği üzerine tüzüğümüze konan % 25 kadın kotasını riayet ederek il ve içe ve disiplin kurullarımızda olmak üzere kadın yöneticilere yer verdik. Bizim partimizde cinsiyet ayrımcılığı olmasın dedik.Kadın Kollarımız yerine bizzat yönetimlerde temsil edilmelerini istedik. İYİ PARTİ Bolu İl yönetim Kurulumuz ve Bolu İl Disiplin Kurulumuz Bolumuza hayırlı olsun. İYİ parti iktidarı hedefleyen bir partidir. Türkiye İYİ olacak, Bolu İYİ olacak. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız  Koray Aydın’ından yeni yönetimin onayını aldık

    İYİ PARTİ BOLU İL TEŞKİLATI YÖNETİM KURULU

    Mehmet Aydın, Kemal Karaca, Fatma Sakarya, Mehmet Celalettin Tümer, Faruk Ulu, Hatice Öz, Emine Kendirci, Yusuf Üçtaş, Mehmet Nezih Erkan, Fatih Dalman, Mihriban Yerlikaya, Ahmet Bedir, Nihat Ateş, Özkan Ertuğrul, Hasan Hakan Alpaslan, Dursun Dâhil, Cemile Özboyacı, Önder Aydemir, Yakup Balveren, Ramazan Acar, Mehmet Emin Demirel, Emine Özkan, Sedat Bekar, Gülşen Çuhadar, Hakkı Kolludemiroğlu, Mehlika Arıkan, İsmail Uzun, Sami Taşabat, Burhan Sucu, Ahmet Örnekbaş, Kemal Gündüz, Songül Demir, Fazıl Şolpan, Nimet Tabak, Burak Alın, İsmail Demir, Mehmet Eratlı, Ayşe Yıldırım, Çetin Yardemir, Hacer Kartallıoğlu, Yusuf Cebe, Hacer Canbaşoğlu, Rifat Ümit Demirtaş

    DİSİPLİN KURULU

    Muharrem Özdal, Hasan Kahraman, İbrahim Arslan, Mustafa Öz, Ömer Selem, Yasemin Eroğlu, Mustafa Özdemir, Nuriye Karaca, Türkan Şimşek ve Seyit Mehmet Dere

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Kurucu, Il, Yönetim

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