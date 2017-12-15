Haber: Kasım ŞAHİN

“İlimizde İYİ Partide görev almak isteyen İYİ insanların içinden uzun değerlendirmeler sonucu oluşturduğumuz İl yönetim kurulu listemiz ektedir. Listemizi oluştururken sağcı-solcu, zengin-fakir ayrımı yapmadan her sosyal kesimi temsil edecek liyakat sahibi insanlardan oluşmasına özen gösterdik. Öncelikle Genel Başkanımız Meral AKŞENER' in isteği üzerine tüzüğümüze konan % 25 kadın kotasını riayet ederek il ve içe ve disiplin kurullarımızda olmak üzere kadın yöneticilere yer verdik. Bizim partimizde cinsiyet ayrımcılığı olmasın dedik.Kadın Kollarımız yerine bizzat yönetimlerde temsil edilmelerini istedik. İYİ PARTİ Bolu İl yönetim Kurulumuz ve Bolu İl Disiplin Kurulumuz Bolumuza hayırlı olsun. İYİ parti iktidarı hedefleyen bir partidir. Türkiye İYİ olacak, Bolu İYİ olacak. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın’ından yeni yönetimin onayını aldık”

İYİ PARTİ BOLU İL TEŞKİLATI YÖNETİM KURULU

Mehmet Aydın, Kemal Karaca, Fatma Sakarya, Mehmet Celalettin Tümer, Faruk Ulu, Hatice Öz, Emine Kendirci, Yusuf Üçtaş, Mehmet Nezih Erkan, Fatih Dalman, Mihriban Yerlikaya, Ahmet Bedir, Nihat Ateş, Özkan Ertuğrul, Hasan Hakan Alpaslan, Dursun Dâhil, Cemile Özboyacı, Önder Aydemir, Yakup Balveren, Ramazan Acar, Mehmet Emin Demirel, Emine Özkan, Sedat Bekar, Gülşen Çuhadar, Hakkı Kolludemiroğlu, Mehlika Arıkan, İsmail Uzun, Sami Taşabat, Burhan Sucu, Ahmet Örnekbaş, Kemal Gündüz, Songül Demir, Fazıl Şolpan, Nimet Tabak, Burak Alın, İsmail Demir, Mehmet Eratlı, Ayşe Yıldırım, Çetin Yardemir, Hacer Kartallıoğlu, Yusuf Cebe, Hacer Canbaşoğlu, Rifat Ümit Demirtaş

DİSİPLİN KURULU

Muharrem Özdal, Hasan Kahraman, İbrahim Arslan, Mustafa Öz, Ömer Selem, Yasemin Eroğlu, Mustafa Özdemir, Nuriye Karaca, Türkan Şimşek ve Seyit Mehmet Dere

