Haber: Semih Baykal

İYİ Parti 1.Olağanüstü kurultay’ını ‘İYİ’ler kazanır’ temasıyla Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultay’da salon hınca hınç dolarken, içeriye giremeyen binlerce partilide kongreyi dışarıdan takip etti. İYİ Parti Bolu Teşkilatı’da Başkan Mehmet Aydın önderliğinde gece yarısı yola çıkarak, tam kadro kongreye katıldı. Bolu’dan kongreye giden partili kadınlar ellerine ay yıldızlı kınalar yaktı. Kongrede Parti’nin Bolu teşkilatı ‘Bize Güven, Kendine Güven, Türkiye’ye Güven’ ve ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ pankartları açtı. Coşkulu geçen kongrede partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi. 1112 delegeden 1061’inin oy kullandığı kurultayda 1 oy geçersiz sayılırken, Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan oldu.