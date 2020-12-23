İYİ Parti, Başkan Yardımcılığını kaybetti

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’in istifa ettiği yönündeki haberler geçtiğimiz hafta Bolu gündeminde şok etkisi yarattı. İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, henüz resmi bir istifanın olmadığını ve görev değişikliği ile ilgili İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’la durumu değerlendireceklerini belirtmişti.

İYİ PARTİ’NİN İSTEDİĞİ OLMADI

Örnekbaş’la görüşen Başkan Özcan, Şen’in yerine İYİ Partili Ahmet Yılmaz’ı getirmek istedi. Özcan’ın önerisini reddeden İYİ Parti cephesi Hasan Hakan Alparslan’ın Başkan Yardımcısı olmasını istedi. İsim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Özcan dikkat çeken bir karar aldı. Daha önce Mansur Şen yerine yine İYİ Partili bir ismin getirileceğini söyleyen Başkan Özcan, Başkan Yardımcılığına İmar Komisyonu Başkanı CHP’li Asuman Şentürk Tekin’i getirdi.