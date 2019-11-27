İYİ Parti Bolu Heyetinden Ankara temasları

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İlçe Başkanı Murat Güler, Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, Mudurnu İlçe Başkanı Ruhi Dereli ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Suat Orhan’la birlikte geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkez’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başkanlık ettiği grup toplantısına katıldılar. Grup toplantısının devamında İYİ Partililer Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve POTAŞ Genel Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdiler. Ankara’da gerçekleşen programa Bolu’dan katılan partililerin siyaset heyecanı dikkat çekti. Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in konuşma notları dikkat çekti.

“DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEZDİK”

Akşener konuşmasında iktidarı sert dille eleştirerek şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil. Devri İktidarınızda hiç bir kadın, çocuk ve dezavantajlı grup kendini güven altında hissetmiyor. Akşam evine işine giderken saldırıya, tacize, tecavüze uğramayacağının garantisini veremiyor. Çünkü devri iktidarınızda bu caniler işledikleri suçların cezasız kalacağını biliyor. Gün olur hesap döner o çakallarla yüz yüze kalırsınız. O zaman da hukukun üstünlüğünü sağlayacak yer burası olacaktır. Demirden korksak trene binmezdik. Alıştılar başka anaların çocuklarıyla kabadayılık yapmaya ama bizi yolumuzdan alı koyamazlar. İYİ Parti kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edecek. Bizim için güçlü Türkiye huzurlu kadınlarla mümkündür.

“KOLTUKLARI RİSKE GİRİNCE BEKA DİYE FIRTINA ESTİRENLER…”

Anadolu ölüyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye nüfusu 90 milyona çıkacak. Metropolleşme dinamiği toplumun doğasını umutlarını, ihtiyaçlarını temelden sarsacak. ‘Yabancılar konuya medeniyet meselesi olarak bakıyor’ dedim ya tam da bundan dolayı. Mesele yalnızca mercimek meselesi değil, Türk medeniyetinin hayatta kalma meselesi. Koltukları riske girince beka diye fırtına estirenler milletimizin bekası söz konusu olduğunda havaya bakıp ıslık öttürüyorlar. Muhalefete, ‘beş koyun versen bunlar güdemezler’ diyorsun da sen ne yaptın, millet sana bir sürü verdi sata sata beş koyun kaldı, onları da gittin 5 müteahhide teslim ettin.”

TOPLANTI SONRASI ZİYARETLER

Grup toplantısının ardından İYİ partililer Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Zülfikar Altay’ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette İYİ Partililer görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra PORTAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. PORTAŞ Genel Müdürü Dr. Mesut Özarslan ve Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan’ı makamında ziyaret eden İYİ partililer burada çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.