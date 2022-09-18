İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş: Az kaldı İYİ’ler geliyor

Geçtiğimiz hafta

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi yeni İtfaiye Müdürlüğü açılışı için ilimize geldi. Yoğun bir kalabalığın karşıladığı Akşener, Bolu’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Akşaner’in katıldığı programla ilgili teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış programına Bolu halkı olarak göstermiş olduğunuz teveccühe çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımızı karşılama programı için oluşturduğumuz araç konvoyuna partili arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiyle birlikte konvoya katılan araç sayısı binli rakamları geçmiştir. Bolu Belediyesi İtfaiye Yeni Hizmet Binası açılı töreninde meydanı dolduran, Genel Başkanımızı coşkuyla karşılayan siz değerli vatandaşlarımız İYİ Parti’yi göreve çağırdıklarını açıkça göstermişlerdir. Bu coşkuyu ve heyecanı bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” İYİ’LER İKTİDARA GELECEK “Ekonominin dümenine geçirdikleri iş bilmezlerin yarattığı ekonomik tıkanmanın ve saraydan başlayan savurganlığın nasıl önüne geçileceğine ilişkin çözüm önerilerimizin yer aldığı ve ekonomik kalkınma yöntemleri hakkında hazırladığımız “Ekonomide Kurtuluş Planımızın” ilk aşaması olan “Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı” ile “İstikrarlı Üreten Türkiye” toplantımıza katılan kuruluşlarına ve iş dünyasına çok teşekkür ediyoruz. İYİ Parti’yi dünden bugüne getirdiğiniz siyasi nokta için ve gösterdiğiniz teveccüh için her bir vatandaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Az kaldı İYİ’ler iktidara gelecek.”