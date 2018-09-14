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14 Eylül 2018 Cuma
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    • İYİ Parti Bolu İl Başkanı Belli oldu

    İyi Parti’de taşra teşkilatlarında revizyon kararı sonrası il başkanlarının istifası istenmesi üzerine İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş istifa etmişti. Partiden yapılan açıklamada 54 il başkanın ataması gerçekleştirildi ve Örnekbaş tekrar il başkanı olarak atandı.

    14 Eylül 2018 Cuma 13:06
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    İYİ Parti Bolu İl Başkanı Belli oldu
    Haber: Esra ÖZTÜRK

    İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın taşra teşkilatlarında revizyon kararı sonrası istifalar ardarda gelmiş ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da genel merkezin çağrısına uyarak istifa etmişti. İYİ Parti’den yapılan açıklama revizyon kararı sonrası istifaların tamamlandığı duyuruldu. İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koraya Aydın yaptığı yazılı açıklamada "Yoğun ve titiz çalışmalar kapsamında 54 il başkanımızın ataması Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdir ve başarı dilekleriyle onaylanmıştır" dedi.  İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı’na partinin revizyon kararı sonrası istifa eden Ahmet Örnekbaş tekrar atandı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti’de, Taşra, Teşkilatlarında, Revizyon

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