Haber: Semih Baykal

4 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan İyi Parti Bolu 1. Olağan İl Kongresi öncesinde İl Başkanı Mehmet Aydın, bir basın açıklaması yaptı. “Değerli hemşerilerim, acımız büyük. Perşembe gecesi gelen şehit haberleri bizleri derinden yaraladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” diyerek sözlerine başlayan İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Biz İYİ Parti olarak AKP hükümetinin yanlış politikaları sonucu kaçınılmaz hale gelen Zeytin Dalı Operasyonunda kahraman Mehmetçiğimizi destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar arkasındayız. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ilçe kongrelerimizi tamamladık. Daha önce de belirttiğimiz gibi kongreler sivil toplum kuruluşlarının bayramıdır. Sıra il kongremizde, bayramımızı 4 Mart Pazar günü yapıyoruz, iktidar yolculuğumuzda İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı olarak kilometre taşlarını bir bir yerine koyuyoruz. 1. Olağan İl Kongremizi İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kongre salonunda gerçekleştireceğiz. Tabi ki içinde bulunduğumuz bu acı günlerde kongremizi bir bayrama bir toya dönüştürmek uygun olmayacak, içimiz buruk bir vaziyette demokrasimizin gereğini yerine getireceğiz. Hazır bir araya gelmişken de şehit ve gazilerimiz için ve Mehmetçiğimiz için dua edeceğiz. Tüm halkımızı 4 Mart Pazar günü saat 12.00’de Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kongre Salonuna, İYİ Parti Bolu 1. Olağan İl Kongremize davet ediyorum.”