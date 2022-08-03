İYİ Parti Bolu Teşkilatı’ndan İktidar Sinyali!

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu Teşkilatı, seçim çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş önderliğinde Karaçayır Mahallesi’ne giden parti üyeleri, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını, şikayetlerini ve önerilerini dinleyen Ahmet Örnekbaş esnafa, “Yaklaşan İyi parti iktidarında tüm sorunların sona ermesi dileği ile sağlıklı, huzurlu, hayırlı günler ve bereketli bol kazançlar dileriz” mesajını verdi. İYİ Parti Bolu Kadın Politikaları Başkanlığı da sokakta ve esnaflık yapan kadın vatandaşların dertlerini dinledi.

İYİ Parti İl Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yeni üye kayıtları da yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022, 14:36