Haber: Semih Baykal

Hürriyet Gazetesi’nin Dinçer Gökçe imzalı “Türkiye’yi sarsacak utanç listesi” başlıklı haberinde; İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde hizmet sunan bir kamu hastanesinde 38’i 15 yaşını, 77’si ise 18 yaşını tamamlamamış mağdur kız çocuklarımızın gebelik muayenesi ve/veya doğum için hastaneye başvurduğu ve Adolesan Gebeliği teşhisi ile hizmet aldığını ve fakat yasal zorunluluk bulunmasına rağmen bu vakaların adli mercileri ihbar edilmediğini ortaya çıkmıştı. Ulusal basında yer alan bu haber üzerine İyi Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Bolu İl Başkan Yardımcısı Mihriban Yerlikaya, Bolu 4. Noter önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve parti üyeleri katıldı. Yerlikaya yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; “ Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER hanımefendinin her vesilede vurguladığı üzere; İYİ PARTİ, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve her türlü istismarlara karşı ilkesel bir parti programına sahiptir. Bu konunun genel ahlak ve genel sağlık ve kamu yararını doğrudan ilgilendirmesi ile birlikte, partimizin yegane vazgeçilmez ilkeleri arasında sayılan “çocuk istismarı” “çocuk yaşta evlilik” ve “aile içi şiddet” gibi konulardaki tüm gelişmeler tarafımızca yakından takip edilerek gerekli önlemlerin alınması için zaruri görülen tüm idari ve adli süreçlerin başlatılması hususunda kararlı adımlar atacağımızdan şüphe duyulmamalıdır. Ancak ne var ki, habere konu somut olayla ilgili sadece adı geçen kamu hastanesi nezdinde sınırlı bir inceleme başlatılmış olması, kamu vicdanını tam anlamıyla rahatlatmamaktadır. Bu ve benzeri suç teşkil eden eylemlerin kamu görevlileri tarafından ihbar edilmesi zorunluluğunun kanun ile yükümlülük altına alındığını özellikle hatırlatmak isteriz.”

“İZZET BAYSAL KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ AÇISINDAN ARAŞTIRILSIN”

Açıklamasının devamında Yerlikaya; “Tüm bu nedenlerden ötürü Bolu’da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı ile infial uyandıran bu konunun ilimizde hizmet veren İzzet Baysal Kadın Ve Çocuk Hastanesi açısından araştırılması, siyasi sorumluluğumuzun zorunlu bir gereğidir. Hal böyle iken, Anayasa’mızın bize tanıdığı; bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkından yararlanmak istiyoruz. İzzet Baysal Kadın Ve Çocuk Hastanesinden, 1 Ocak 2017- 1 Ocak 2018 tarihleri arasında çocuk yaşta hamileli teşhisi ile müracaat eden mağdur kız çocuklarının, 12-15 yaş ve 15-18 yaş şeklinde ayrı ayrı gruplandırılmak suretiyle tam sayı ve bilgilerinin tarafımıza bildirilmesini, Kamu yararını doğrudan ilgilendiren bu konunun aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre “Cinsel İstismar” ve “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” suçlarına delalet etmesi nedeniyle, İzzet Baysal Kadın Ve Çocuk Hastanesi tarafından bu yöndeki başvurular için ilgili emniyet ve savcılık birimlerine ihbarda bulunulup bulunulmadığının, bulunulmuş ise bu hususta düzenlenen ihbar tutanakları dahil, tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza gönderilmesini ve yasal zorunluluğa rağmen bahsi geçen suçlardan dolayı ihbarda bulunulmadığının tespiti halinde görevli sorumlular hakkında adli ve idari süreç başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili bilgilerin tarafımıza iletilmesini istiyoruz.Bu nedenle İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı olarak bugün noter aracılığıyla İzzet Baysal Kadın Ve Çocuk Hastanesine bilgi edinme dilekçesi gönderdik. Bu konunun takipçisi olacağımızı Bolu halkımız bilmelidir” dedi.