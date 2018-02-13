Haber: Semih Baykal

Parti binasında gerçekleştirilen seçimle ilgili İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz; “Değerli İYİ Partili Gönüldaşlarım İlimiz ve Ülkemiz için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışacağız Köy, Köy - Mahalle, Mahalle – Ev, Ev gezeceğiz, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip onlara ortak olacağız, Bolu’yu İYİ yapacağız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendiye verdiğimiz sözü yerine getireceğiz, partimizi iktidar partisi yapacağız. Tüm Bolu halkını Türkiye'nin en samimi ve en Korkusuz Partisi İYİ Partiye davet ediyoruz. Yeri gelmişken söylemeliyim İYİ Parti Bolu Gençlik kolları teşkilatlanma çalışmalarına başladığımızı da hatırlatmak isterim, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Divan Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu;

Ahmet YILMAZ : DİVAN BAŞKANI

Murat GÜLER : SEKRETER

Suat ORHAN : MUHASİP

Ayhan EROĞLU : TEŞKİLATLARDAN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI

Barış DİŞLİ : BASIN VE MEDYA SORUMLUSU, BAŞKAN YARDIMCISI

Engin ÖZTÜRK : İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDEN SORUMLU , BAŞKAN YARDIMCISI

Recep YILDIZ : SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI

Nurhan KÖRPE : SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI