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13 Şubat 2018 Salı
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    • İYİ Parti Divan Kurulu Üyeleri belli oldu

    Bolu İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Parti binasında toplanarak divan kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirdi.

    13 Şubat 2018 Salı 09:48
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    İYİ Parti Divan Kurulu Üyeleri belli oldu

    Haber: Semih Baykal

    Parti binasında gerçekleştirilen seçimle ilgili İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz; “Değerli İYİ Partili Gönüldaşlarım İlimiz ve Ülkemiz için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışacağız Köy, Köy -  Mahalle, Mahalle – Ev, Ev gezeceğiz, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip onlara ortak olacağız, Bolu’yu İYİ yapacağız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendiye verdiğimiz sözü yerine getireceğiz, partimizi iktidar partisi yapacağız. Tüm Bolu halkını Türkiye'nin en samimi ve en Korkusuz Partisi İYİ Partiye davet ediyoruz. Yeri gelmişken söylemeliyim İYİ Parti Bolu Gençlik kolları teşkilatlanma çalışmalarına başladığımızı da hatırlatmak isterim, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

    Divan Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu;

    Ahmet YILMAZ    :    DİVAN BAŞKANI

    Murat GÜLER       :    SEKRETER

    Suat ORHAN        :    MUHASİP

    Ayhan EROĞLU  :    TEŞKİLATLARDAN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI

    Barış DİŞLİ         :    BASIN VE MEDYA SORUMLUSU, BAŞKAN YARDIMCISI

    Engin ÖZTÜRK  :  İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDEN SORUMLU , BAŞKAN YARDIMCISI

    Recep YILDIZ     :    SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI

    Nurhan KÖRPE  :   SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU, BAŞKAN YARDIMCISI

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İYİ, Parti, Merkez, İlçe

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