İyi Parti Dörtdivan İlçe Başkanı’ndan kınama



Haber: S. Özge Yücel

Özdemir açıklamasına “Fakat hazır olgunlaşmamış bir konuda gerekli kaynağın bulunması için Milli Eğitim Bakanına bu konunun milletvekilleri tarafından sunulmamış olmasını kınıyorum” diye konuştu

Dörtdivan İyi Parti İlçe Başkanı Sedat Özdemir yaptığı açıklamada;

Bolu’da Valilikte yapılan görüşmede bu konu neden gündeme getirilmedi ve binaların tadilatı için gerekli kaynak neden talep edilmedi?

Dörtdivan’ın bu meselesi hazır bakan gelmişken burada konuşulmayacaktı da nerede konuşulacaktı?

Milletvekillerinin Dörtdivan’a yönelik bu art niyetli tutumlarını nasıl değerlendirmeliyiz?

Bu tutuma rağmen Dörtdivan’daki iktidar partisinin temsilcilerinin teşekkür methiyeleri düzmek ve ‘’ koltuklar ve makamlar gider korkusu ‘’ siyaseti bırakmak yerine ne zaman milletvekillerine bunun hesabını sorma erdemini gösterecekler?

Ak parti il başkanının paylaşımı ve Milletvekili Arzu Aydın paylaşımı ile kendi içinizde çelişmiyor musunuz?

Bakanın Bolu’ya gelmesini ve Valilikteki görüşmeyi neden sadece Gerede Belediye Başkanı biliyor?

Bakan gelmeden önce diğer ilçelerin Belediye Başkanları ile konuşup ilçenizin konularını getirin deyip öncesinde Bakanın karşısına hazırlıklı çıkmak daha doğru olmaz mıydı?

Bolu ilimize ayrılan 680 milyon içinde Dörtdivan Meslek Yüksek Okulu binalarının tadilatı olmadığına göre milletvekilleri bu kaynağı bularak hatalarını düzeltecekler mi?