Haber: Aysun Beykoz

Ankara İl Başkanlığında gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Bolu’dan yirmi partili katıldı. Toplamda 200 kişinin katıldığı eğitimlere, Afyon, Aksaray, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, ve Zonguldak illerinden partililer katıldı.

Gün boyu süren çalışmada, propaganda teknikleri, halkla ilişkiler, beden dili gibi konularda uzman eğitmenler bilgiler verdi. Eğitim sonunda doğaçlama iki küçük uygulama da yapılarak katılımcılar eğitim sırasında öğrendiklerini uyguladılar. Katılımcıların çok faydalı bulduğu bu eğitim çalışması sonunda birer sertifika verilerek de belgelendirildi.