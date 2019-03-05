İYİ Parti Gerede Belediye Başkan adayı hızlı başladı

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı seçim yolculuğuna Gerede’den başladı.İYİ Parti Gerede Belediye Başkan Adayı Sayın Orhan Ünaldı’ya destek için Bolu İl Başkanı Sayın Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Sayın Murat Güler, Bolu İYİ Parti İl Geneli Meclisadayı Sayın Raif Yavuz ve İl ve İlçe teşkilatlarının katılımı ile Gerede’ye çıkarma yapıldı.

İYİ Parti Gerede Belediye Başkan adayı hızlı başladı

Haber: Aysun BEYKOZ

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı ile Gerede ilçe örgütü, ilçenin geleneksel pazarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.Projeler hakkında fikirler sunuldu tavsiyeler alındı.Halkın sorunları can kulağı ile dinlendi. Gerede’de göze çarpan başlıca sorunlar şu şekilde sıralandı: Seviller Mahallesi haricinde hiçbir mahallede kar temizliği yapılmadığı bu nedenle insanların çok mağdur olduğu, bazı vatandaşların Gerede Belediyesi’nden aldığı yardımların kesildiği, engelli çocuğu olan bazı ailelere gerekli yardımın yapılmadığı, Belediye ve Kamu kurumlarında sadece akraba ve yandaşların işe alındığı bu durumlardan kaynaklanan işsizlik sorununun giderek büyüdüğü ve Pazar esnafının satışlarında görülen yaklaşık %40 azalma en çok dile getirilen sorunlardı.

Yaşanan sıkıntılara halkın çözüm beklediği  bu süreçte İYİ Parti Gerede Belediye Başkan adayı Orhan Ünaldı; “Desteğin büyük ölçüde arttığı görüyoruz. Gerede halkı İYİ Belediyecilik ile tanışmak için sabırsızlanıyor. Gerede’nin İYİ olacağına inançları tam. Gerede İYİ olacak” dedi.
 

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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