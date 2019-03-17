İYİ Parti Gerede seçim bürosu açıldı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Açılışa,Bolu İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez ilçe başkanı Murat Güler, il ve ilçe teşkilatları, meclis üyeleri , çok sayıda partili ve Geredeli vatandaşlar ile Millet ittifakı Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan katıldı. Açılıştayaptığı konuşmada Orhan ÜnaldıGeredede yapılması planlanan Hal otoparkı, Kent Yaşam Merkezi, Gölpark, Teleferik, Esentepe Otel ve mesire alanı gibi projelerini anlattı.

Daha sonra söz alan Tanju Özcan’da; “Gerede maalesef bugüne kadar hakettiği kalkınmayı ve şehirciliği gerçekleştirememiştir. Biz Gerede’yi Bolumuzdan ayrı tutamayız. 31 Martta Bolu Belediye Başkanı seçilirsem Gerede’nin kalkınması ve şehirleşmesi için bütün gayretimi sarf edeceğim” dedi.

Yapılan açılışı müteakip, Belediye Başkan adayı nezaretinde İlçede partilerle beraber, esnaf ziyaretleri yapıldı ve yoğun ilgiyle karşılaşıldı.1 Nisan sabahı İnşallah Gerede sizlerinde teveccühü ve layık olduğu yönetim şekliyle çok daha modern bir görünüme kavuşarak, parti ayırımı yapılmaksızın herkese eşit hizmet felsefesiyle yönetilmeye başlanacak. Allah’ın izniyle, Sayın Orhan Ünaldı Gerede’ye İYİ gelecek.