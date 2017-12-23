banner133

banner101

23 Aralık 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İyi Parti Gölcük’e sahip çıktı

    İyi Parti İl Başkanı Mehmet Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Başkanı Meral Akşener, Gölcük’e yapılması planlanan proje için açıklamalarda bulundu.

    21 Aralık 2017 Perşembe 11:13
    Bu haber 324 kez okundu
    İyi Parti Gölcük’e sahip çıktı

    Haber: Semih BAYKAL

    Günlerdir kamuoyunda tartışmalara neden olan Gölcük İhalesi ile ilgili İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın yaptığı yazılı basın açıklamasında “Bizler İYİ Parti İl Başkanlığı olarak, Allah vergisi bu güzelliğe sahip çıkmak yerine rant uğruna pazara çıkarılmasını kabul edemiyor ve duyarlı Bolu halkının Gölcük katliamına karşı göstermiş olduğu dirence destek veriyoruz.” dedi.

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise Çarşamba günü sabah saatlerinde konuyla ilgili olarak twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Özdağ’ın attığı tweet ise şu şekilde; “Doğa harikası Gölcük'te inşaat yapmak sadece doğa değil aynı zamanda halk düşmanlığıdır. “

    Ümit Özdağ’ın ardından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de twitter üzerinden bir açıklama yaparak Gölcük İhalesini millete yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Meral Akşener paylaşımında; “Milletimize ait olan doğal güzelliklerimiz hakkında kimsenin kendi menfaatine göre karar vermeye hakkı yoktur. İnsanımızın nefes almak, huzur bulmak için gittiği #Gölcük Milli Parkı’ndan rant elde etmek, parkı işletmeye dönüştürmek bu topraklara ihanet, bu millete saygısızlıktır” ifadelerine yer verdi.

    Meral Akşener’in paylaşımının ardından, Gölcük’ün güzelliklerinin yanı sıra ihaleyle ilgili detaylar, doğaseverlerin tepki yürüyüşlerinden fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesinden, daha önce yaptığı bir konuşmadan alınan “Biz bu şehre ihanet ettik” sözlerinin kullanıldığı bir video paylaştı. Akşener’in paylaştığı videonun sonunda ise İyi Parti Logosu vurgulanarak “Milli Parklar Milletindir. Doğaya ihanet etmeyin” sözlerine yer verdi.

     

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti, İl, Başkanı, Mehmet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA YERELDEN “ DURAĞIMIZ KÜRESEL SİYASET “ E KADAR “ETKİNLİKLER”DEN…
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109