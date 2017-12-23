Haber: Semih BAYKAL

Günlerdir kamuoyunda tartışmalara neden olan Gölcük İhalesi ile ilgili İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın yaptığı yazılı basın açıklamasında “Bizler İYİ Parti İl Başkanlığı olarak, Allah vergisi bu güzelliğe sahip çıkmak yerine rant uğruna pazara çıkarılmasını kabul edemiyor ve duyarlı Bolu halkının Gölcük katliamına karşı göstermiş olduğu dirence destek veriyoruz.” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise Çarşamba günü sabah saatlerinde konuyla ilgili olarak twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Özdağ’ın attığı tweet ise şu şekilde; “Doğa harikası Gölcük'te inşaat yapmak sadece doğa değil aynı zamanda halk düşmanlığıdır. “

Ümit Özdağ’ın ardından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de twitter üzerinden bir açıklama yaparak Gölcük İhalesini millete yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Meral Akşener paylaşımında; “Milletimize ait olan doğal güzelliklerimiz hakkında kimsenin kendi menfaatine göre karar vermeye hakkı yoktur. İnsanımızın nefes almak, huzur bulmak için gittiği #Gölcük Milli Parkı’ndan rant elde etmek, parkı işletmeye dönüştürmek bu topraklara ihanet, bu millete saygısızlıktır” ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener’in paylaşımının ardından, Gölcük’ün güzelliklerinin yanı sıra ihaleyle ilgili detaylar, doğaseverlerin tepki yürüyüşlerinden fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesinden, daha önce yaptığı bir konuşmadan alınan “Biz bu şehre ihanet ettik” sözlerinin kullanıldığı bir video paylaştı. Akşener’in paylaştığı videonun sonunda ise İyi Parti Logosu vurgulanarak “Milli Parklar Milletindir. Doğaya ihanet etmeyin” sözlerine yer verdi.