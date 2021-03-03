İYİ Parti heyeti Ateş’i ziyaret etti

Haber: BMA

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve partililerin eşliğinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bolu’nun ekonomik sorunları ve geleceğe ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bolu’da sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye genelinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Partili heyetlerin il ve ilçelerde vatandaş ve esnaf gezileri ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

NUHOĞLU: “ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bolu ziyaretlerinin amacını Nuhoğlu şu şekilde anlattı: “Biz Türkiye’yi yönetmeye hazırlanıyoruz. Çok yol aldığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu konular üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ülkede yaşanan sorunları ve illerimizin sorunlarını yerinde görmek gerekiyor. Buralarda duyacağımız olumlu gelişmeler varsa birlikte mutlu olmak istiyoruz. Aksaklıklar varsa bu durumları da mecliste gündeme getirmek istiyoruz. Bu amaçla sizleri ziyaret ediyoruz.”

ATEŞ: “TÜRKİYE’NİN NABZINI TUTAN ODALARDAN BİRİSİYİZ”

TSO Başkanı Türker Ateş ise İYİ Parti ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirterek oda olarak gösterdikleri faaliyetler ve Bolu ekonomisi hakkında yaptığı açıklamada, “20 yıldır burada görev yapıyorum. 3 dönemdir başkanlık görevi sürdürüyorum. Odamızın 3800 üyesi var. Üyelerimiz arasında 400’e yakın sanayicimiz var. Bu sanayicilerimizin içinde ilk 100’ün içinde 2 işletmemiz var. İlk 500’ün içinde de toplam 6 firmamız var. Küçük bir iliz ama sinerjisi büyük bir iliz. Odamız aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde çok aktif görevde. TOBB’un konseyinde varız. Tahkim divanında başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorum. Adil Konukoğlu başkan ben yardımcısıyım. OSB’lerin yüksek kurulu OSBÜK’te yüksek koordinasyon kurulu üyesiyim. Aslında Türkiye’nin nabzını tutan odalardan birisiyiz. Avrupa’da EUROCHAMBRES’ta sandelyesi olan bir üyeyiz. Çok aktif bir oda olarak faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“BOLU’DA EN BÜYÜK İLÇE ÜNİVERSİTE”

İlimizde yüzde 10 tarım sektörünün var olduğunu belirten Ateş ayrıca, “Yüzde 30’larda sanayi sektörümüz var. Yüzde 60’larda hizmet sektörümüz var. Pandemi sürecinde en çok hizmet sektörümüz etkilendi. İlimizin yüzde 60’ı bu durumdan yara almış vaziyette. Otellerimize bakıldığında, otellerin ilimizde ikame edildiği mesire alanlarının yoğun olduğu bir il. Pandeminin oluşturduğu sıkıntıyı çok iyi hissediyoruz. İşin boyutunu matematiksel olarak ifade etmek isterim. İlimizin en büyük ilçesi Gerede. Gerede’de yaklaşık 32 bin nüfusa sahip bir ilçemiz. Yüzde 1 oranında küçülmüş bir ilçe. Üniversitemiz 32-33 bin civarında bu rakamlara bakıldığında üniversitemiz yüzde 1 büyümüş durumda. Bolu’da en büyük ilçe üniversite. Üniversitenin kapalı olduğu bir ilden söz ediyoruz. Bolu’da üniversite ile ilgili bir analiz yaptırdığımızda okuyan öğrencilerimizin yüzde 51’i Ankara ve İstanbul’da yaşıyor. İlimizin ekonomik dinamiklerinden biri olan üniversitemizin kapalı olması bizleri hizmet sektöründe sıkıntıya sokmuş durumda” ifadelerini kullandı.

“NORMALLEŞME SÜRECİNDE HİZMET SEKTÖRÜ İŞÇİ BULAMAYABİLİR”

Ateş açıklamasının devamında şunları söyledi: “Sanayi sektörüne baktığımızda sanayi sektörümüz şanslı bir sektör. Şu dönemde şanslı bir sektör haline geldi. Çin’in üretimde yavaşlaması ve Avrupa pazarından biraz uzaklaşmasından dolayı Avrupa’da bir pazar oluşturdular. Hakikaten iyi bir giriş yaptılar. Nisan ayına kadar siparişleri olan firmalar var. Artan talep sebebiyle çok hızlı bir işçi alımı yaptılar. Özellikle hizmet sektöründe çalışan işçilerden sanayiye çok ciddi bir giriş oldu. Hızlı bir normalleşme sürecinde bu sebeple hizmet sektöründe çalışacak işçi bulma konusunda sıkıntı yaşanabilir.

“ONLARLA GURUR DUYUYORUZ”

Bolu ihracat tarafında bakıldığında 1 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Bu işletmelerin merkezleri burada olmadığı için Bolu’da 200 milyon dolarlık bir işlem gözüküyor. Pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşandı ama ikinci çeyrekte tarım sektörü Türkiye’de tek büyüyen sektör oldu. İnsanlar toprağa dönmeye başladı. Tarım sektöründe çok büyük pay almıyoruz arazilerimizin yüzde 60’ın üzerinde ormanla kaplı olduğu için arazimiz çok büyük değil. Biz tarıma dayalı sektörlerden örneğin kanatlı sektörden faydalanıyoruz. Kanatlı sektörde Türkiye’nin yüzde 30’nu karşılayan bir iliz. Kanatlı sektöre ilişkin bir kriz yaşandığında bu durumun ilimize yansımaları şiddetli oluyor. Bolu bu sektörde iş yapan oyuncular çok kuvvetli. Bu işletmelerimiz Türkiye’de çok güçlü onların gücünü hissediyoruz. Sermayesi kuvvetli firmalarımız bizde onlarla gurur duyuyoruz.”