İYİ Parti kadroları hazır

Haber: S. Özge Yücel

İYİ Parti'nin İl Başkanları Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları Çalıştayı'nda il başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalıştay "Millet bizi Çağırıyor" temasıyla yapıldı.

Çalıştay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılış konuşmasıyla başladı. ÇalıştayİYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’ninil başkanlarına yaptığı sunumla devam etti. Özlale ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara ve çözümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem’in programı ile devam etti. İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti teşkilatlarının yaptığı saha ve teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Çalıştay İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın il başkanlarına yaptığı sunum ve değerlendirme konuşması ile sona erdi. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaşkatıldığıçalıştay ile katılımını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Örnekbaşçalıştaya ait fotoğraflarla ilgili paylaşımında “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’inde katıldığı İl Başkanları çalıştayı için Ankara’dayız” ifadelerini kullandı.

İLK SEÇİMDE HALK, BU BECERİKSİZ İKTİDARA HADDİNİ BİLDİRECEK

Örnekbaş il başkanları çalıştayı hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: Çalıştaya ismini veren sloganımızda olduğu gibi “Milletimiz bizi göreve çağırmaktadır. İYİ Parti, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, güçlü kadrosuyla iktidar yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bu konuda bizlere öncülük ediyor. Ankara’da partimiz tarafından yapılan çalıştayla Genel Başkanımızın öncülüğünde İl Başkanlarımız ile bir araya gelerek şehirlerimizde yaptığımız çalışmalar konusunda verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Ekonomi ve sosyal alanda projelerimizin tamamı hazır. AK Parti iktidarı, Türkiye’yi ve Türk milletini büyük sorunların içerisinde adeta bir kıskaca aldı ama yapılacak olan ilk seçimde halk, bu beceriksiz iktidara haddini bildirecek ve İYİ Parti kadrolarını iktidara taşıyacak. AK Parti iktidarının Türk milletine yapacağı en güzel iyilik, ülkeyi bir an önce seçime götürmesidir. İYİ Parti kadroları olarak Türkiye’yi yeniden refaha, bolluğa, berekete ve barışa götürmek için hazırdır ve bu hedefimize mutlaka ulaşacağız.”