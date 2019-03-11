İYİ Parti Karacasu’da seçmene daha yakın

Haber: Esra ÖZTÜRK

İyi Parti Karacasu Belediye seçim bürosunun açılışına Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan da destek verdi. Özcan, konuşmasında Karacasu’ya önem verdiklerini, belediye olarak kalması gerektiğini belirtti. Seçildikleri zaman Karacasu’ya destek vereceklerini her konuda beldeye yardımcı olacaklarını belirtti.

Özcan ayrıca, Karacasu’nun turizm bölgesi olduğunu ancak turizmin yatırımlarından yeterince faydalanamadığını, seçildiklerinde turizm yatırımlarına öncelik vereceğini belirtti. Karacasu Belediyesi’nin Gölcüğün gelirlerinden de faydalanması gerektiğini seçildiği takdirde Gölcüğün gelirlerinden Karacasu Belediyesi’ne pay ayıracağını belirten Özcan; “ökez ile ilgili bir soruya verdiği cevapta ise, “Kökez bölgesinin Gölcük etrafından çıkan kaynak sularının tamamını kapsadığını dolayısıyla kökezin belli bir kaynağı olmadığını belirterek şebekedeki kayıp ve kaçakların önlenmesi gerektiğini, bu konuya ağırlık vereceklerini, şehirde kökez suyu olmayan mahallelere de kökez çeşmeleri yapılması gerektiğini” söyledi.

Daha sonra İyi parti il başkanı Ahmet Örnekbaş, ardından da CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve Belde Belediye Başkan adayı Yasin Bektaş birer konuşma yaptılar.