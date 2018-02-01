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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • İYİ Parti kongreye gidiyor

    İYİ Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde ilçe teşkilatlarının kongre süreçlerini tamamlayacaklarını açıkladı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 20:13
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    İYİ Parti kongreye gidiyor

    Haber: Semih Baykal

    İYİ Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, kongre süreçleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı; “ İYİ Parti İl Başkanlığı olarak kongre sürecine girmiş bulunuyoruz. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini tamamlayacağız. Hemşerilerimize ilçe binalarımızı tanıtmak için ve samimi bir ortamda tanışmak kaynaşmak için kongrelerimizi ilçe binalarımızda yapmaya karar verdik. Kongreler; siyasi partiler gibi, dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarının bayramıdır, toyudur. Bu bağlamda kıymetli Bolu halkımızı toyumuza davet ediyoruz. Merkez İlçe Kongremiz; 3 Şubat 2018 Cumartesi saat 10.00’da (Merkez İlçe Başkanlığımız İl Binamızdadır, Valilik Meydanı Kaan Apartmanı) Seben İlçe Kongremiz; 3 Şubat 2018 Cumartesi saat 14.00’te İlçe Binasında  (Seben İsmet Paşa Cad.) Kıbrıscık İlçe Kongremiz; 3 Şubat 2018 Cumartesi saat 14.00’te İlçe Binasında (Kıbrıscık Köroğlu Cad.) Göynük İlçe Kongremiz; 4 Şubat 2018 Pazar saat 14.00’te İlçe Binasında (Göynük Ankara Cad.) Dörtdivan İlçe Kongremiz; 4 Şubat 2018 Pazar saat 10.00’da İlçe Binasında (Dörtdivan Belediye Hizmet Binası) Yeniçağ İlçe Kongremiz; 4 Şubat 2018 Pazar saat 10.00’da İlçe Binasında (Yeniçağ Sultan Reşat Cad.) Mengen İlçe Kongremiz; 4 Şubat 2018 Pazar saat 14.00’te İlçe Binasında (Mengen İsmet Şentürk İş Hanı) (Gerede ve Mudurnu ilçe kongrelerimiz ileri bir tarihte yapılacaktır.)”

    GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Son olarak Başkan Aydın, İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları Teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekleyerek; “Yeri gelmişken İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları Teşkilatlanma çalışmalarına başladığımızı da hatırlatmak isterim. İlçe Kongrelerimize tüm halkımız davetlidir. Kıymetli halkımızı il binamızda ağırlamaktan ve halkımızın kongrelerimize katılımlarından onur duyarız.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Bolu, Kurucu, İl

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