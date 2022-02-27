İYİ Parti köy köy geziyor

Bolu İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş öncülüğünde merkeze bağlı Yazıören Köyü’ne gelen üyeler, köylülerin dertlerini dinledi ve yapılacak olan çalışmaları anlattı.

İYİ Parti köy köy geziyor

Haber: Uğur Balaban

Bolu İYİ Parti Yönetimi, İl Başkanı Ahmet Örnekbaş öncülüğünde köyleri dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde  merkeze bağlı Çaygökpınar Köyüne giden ve üyelerine yenileri ekleyen Bolu İYİ Parti yönetimi bugün de Yazıören Köyü’ne gitti. Yapılan ziyaret kapsamında İl Başkanı Örnekbaş, köylülerin önce dertlerini dinledi sonrada hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Köy halkından partiye üye olan vatandaşlara da rozetleri takıldı.

“KÖYLÜLERİMİZ  GERÇEKTEN ÇOK SIKINTILI”

Ziyaret sonrası konuşma yapan İl Başkanı Örnekbaş, “İyi Parti Bolu teşkilatları, Gençlik Kolları ve Bolu Belediye Belediye Meclis üyemiz İle birlikte Bolu Merkez Yazıören Köyünü ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı,  geçim sıkıntısı, tarım ve hayvancılık,özellikle artan mazot-gübre ve diğer girdi fiyatları, işsizlik, emekli maaşlarının yetersizliği, gençlerimizin geleceği gibi  şikayetlerini  dinledik. Köylülerimiz gerçekten çok sıkıntılı. Çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Bütün bu sorunları İYİ Partinin çözeceği inancı ile bu ziyaretimizde partimize üye olan vatandaşlarımıza ve bizi konuk eden köy  muhtarımız sayın Abdullah Özkan  ve tüm köy halkına  teşekkür ederiz” dedi.

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