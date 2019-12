İYİ Parti, köy muhtarları ile buluştu

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına partililer, çok sayıda köy muhtarı ve muhtar derneklerinin başkanları katıldı. Toplantıda köyde yaşayan vatandaşların öncelikli sorunlarının giderilmesi için ne tür çözümler üretilmesi gerektiği ile ilgili çözüm önerileri konuşuldu. İYİ Parti tarafından hazırlanan anket çalışmasıyla köyde yaşayan vatandaşların öncelikli sorunlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Kahvaltı programının devamında köy muhtarlarından gelen soruları Ahmet Örnekbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen cevaplandırdı.

ÖRNEKBAŞ: “KIYMETLİ MUHTIRALARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Toplantının başında konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şunları söyledi: “Demokrasimizin temel taşı olan değeri muhtarlarımızla bir sohbet toplantısı düzenledik. 31 Mart seçimlerinde siyasi ortamın hızlı bir tempo ile ilerlemesinden dolayı bir araya gelememiştik. Kısmet bugüneymiş. Öncelikli olarak kıymetli muhtıralarımızı tebrik ediyorum. Bulunduğunuz köylerde vatandaşımızın teveccühü ile muhtar seçildiniz. Devletin hizmet etme kanallarının en sonuncu noktası muhtarlar olarak görülüyor. Muhtarlarımızın beyan ettiği eksiklikler ihtiyaçlar doğrultusunda devletin oraya hizmetleri gerçekleşiyor. Bizde bu konuları çok önemsiyoruz. Sizlere sizin eksikliğinizi öğrenebilmek sizlerle birlikte ortak çözüm bulmak amacıyla masaya bırakılmış olan anketler yer alıyor. Lütfen o anketleri sizler hakkında sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmamız için doldurmanızı rica ediyoruz.

“HER ŞEYE MUHALEFET ETMİYORUZ”

Siyasi partiler halka hizmet etmek amacıyla kurulurlar. İYİ Parti’de arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan ki siyasi pozisyonumuz vatandaşımızın takdiri ile muhalefet görevi olmuştur. Lakin bu gördüğümüz duyduğumuz karşılaştığımız her türlü duruma muhalefet etmiyoruz. Yapılan iyi işleri de kötü işleri de kamuoyuna sizlere göstermek mecburiyetindeyiz. Her şeye ‘İstemezük’ dersek Türkiye’yi kimse yönetemez. Türkiye kaoslar ülkesi olur. Hükümetin son dönemde izlediği bazı dış politika ile ilgili adımlarını ve uluslar arası ölçekte durduğu noktayı destekliyoruz. Doğru bulduğumuz konularda yine kendilerinin yanında durmaya devam ederiz. Alınan yanlış kararlarında karşısında duruyoruz ‘Kanal İstanbul’ projesi bunlardan bir tanesi. Şuan maliyetler ve zaman itibariyle bu proje hakkında alınan kararların ve uygulamaların doğru olmadığını düşünüyoruz.

“AKŞAMDAN SABAHA ALINAN KARARLAR BU ZARARA SEBEP OLUYOR”

Muhalefetin görevi iktidara doğru yolu göstermektir. Vatandaşımız mutlu ve refah içinde yaşaması için biz bu türlü bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Köylerimizle ilgili sorunlara geldiğimizde öncelikli sorunun ekonomik odluğunu görüyoruz. Özellikle kırsal kalkınma ile ilgili desteklerin gerekli ve yeterli miktarlarda olmadığını görüyoruz. Köylü vatandaşımızın yetiştirdiği ürün maalesef gerekli karşılığı bulamıyor. Aynı zamanda girdi maliyetleri yüksek ürün yüksek fiyatlarla ortaya çıkıyor pazarda bu emeğin bu maliyetin karşılığını görmüyor. Bu türlü durumlar köyde yaşayan vatandaşımıza sıkıntılar yaşatıyor. Akşamdan sabaha alınan kararlar sayesinde fiyatların artmasıyla birlikte ‘Hadi et ithal edelim’ gibi Türk köylüsünün üretimine balta vuran önlemler neticesinde bu gün bu zorlukları yaşıyoruz. Bu sorunların yaşanmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi de önceki hükümetler döneminde sürdürdüğümüz 5 yıllık kalkınma planlarının rafa kaldırılması sonrası oldu. Akşamdan sabaha karar verilerek bu sorunlar giderilemez. Akşamdan sabah alınan kararlar tarımsal üretimi bitirdi.

“KİMSENİN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK”

Ekonomik sonuçların yani köyde yaşayan vatandaşımızın ekonomik anlamda alamadığı neticeyle ilgili en iyi sonucu köylerde azalan nüfusla belirgin olarak görüyoruz. Biz bu gün burada öncelikli olarak köylerde yapacağımız çalışmalarla beraber sizlerden alacağımız bilgiler doğrultusunda bir çözüm modellemesi üzerine çalışacağız. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu türlü yaklaşımlar boşa vaat vermekten başka anlama gelmez. Bizler sizin sorunlarınızı gerçekçi rakam ve durumlarla birlikte görmek zorundayız. Yapılacak modelleme ve içeriklerle ilgili her bölgenin hatta her köyün kendi özelinde yaşadığı problemler özelinde çözüm önerileri getirmek gerekiyor. Genel modellemeler çözüm arayışları bu noktada yararlı olmaz. Her bölgenin her köyün kendine göre sıkıntıları bulunmaktadır.

GÜLER: “ÖNÜMÜZDE 5 YILLIK BİR ZAMAN VAR”

İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere sunmuş olduğumuz anketleri köylerimizin durumu hakkında bilgi sahibi olmamız için önemli. Önümüzde 5 yıllık bir zaman var, Belediye Başkan yardımcımız Sayın Mansur Şen’le birlikte sizin sorunlarınıza çözüm noktasında destek olacağımızı yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum.

ŞEN: “VATANDAŞIMIZA EŞİT UZAKLIKTAYIZ”

Güler’in konuşmasının devamında Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen şu açıklamaları yaptı: “31 Mart yerel seçimleri sonrasında ülke genelinde siyaset olarak ciddi bir değişiklik ortaya çıktı. Bizler eski siyaset alışkanlıklarımızı terk etmek ülkede kamplaşmalara sebep olacak ortamlardan uzak durmak zorundayız. 31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı olarak bu yarıştan başarı ile çıktı. Seçimi kazandıktan hemen sonraki düşüncemiz bütün vatandaşlarımızı bizim gözümüzde eşittir bütün vatandaşlarımıza verilecek hizmetlerde adil bir şekilde sürdürmeye ve bu konuya azami şekilde özen gösteriyoruz.

“İYİ PARTİ CESURLAR HAREKETİDİR”

Partimizle ilgili söylememiz gerenler arasında öncelikle şunu ifade edebiliriz. İYİ parti cesurlar hareketidir. Türkiye’de siyaset yapabilmek varlık gösterebilmek ve mecliste yer alabilme öyle kolay iş değildir. Türkiye’de kurulan partilerin çok kısa sürede savrulduklarına şahit oluyoruz.

“KARADERE’DEN GELECEK SUYUN BOLU’DAKİ SU İHTİYACINI KARŞILAMAYACAĞI GERÇEĞİDİR”

Bolu’da doğru bilinmesi gereken bazı konular var onlardan ilki Gölköy konusudur. Gölköy’ün tahsisi Bolu Belediyesinde değildir. DSİ’ye geçmiştir. Biz kendilerinden yeniden bu tahsis talebinde bulunduk. Gölköy aynı zamanda bizim bildiğiniz gibi içme suyumuzun temin edildiği yerdir ve bu sebeple de çok önemlidir. Birde bilinmesi gereken diğer konu Karadere Projesi Bolu Belediyesi ile DSİ’nin ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Bu konuda sonuç alınacaktır vatandaşımızın hiç şüphesi olmasın. Lakin bilinmesi gereken diğer gerçekte Karadere’den gelecek suyun Bolu’daki su ihtiyacını karşılamayacağı gerçeğidir. Bu beklentiye girilmemesi gerekir. Bu projenin devamında birde baraj konusu vardır bu çalışmanın da yapılması gerekmektedir. Belediyemizin yerel ve organik ürünler başlığında çalışmaları olacaktır bu konuda araştırmalarımız devam ediyor.

ÖRNEKBAŞ: “TARIM ALANLARINI DA MAALESEF MAHVEDİYOR”

Toplantının devamında muhtarların soruları İYİ Parti İl Yönetimi tarafından cevaplandı. Toplantıda Güney Çevre Yolu hakkında gelen bir soruya karşılık İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu cevabı verdi: “Güney çevreyolu konusu Millet İttifakı’nın belediyeyi aldıktan sonra ifadeyi de yanlış kullanmayalım ama kucağında bulduğu bir mesele. Bu alan ihale edilmiş çalışmaya başlanmış ve biz bu durumla karşı karşıya kaldık. Berlin Duvarı gibi şehri bölen bir yapı içerisinde. Tarım alanlarını da maalesef mahvediyor. Bende bildiğiniz gibi Doğancı Köyü’nde doğduk büyüdük bu durumda beni inanılmaz rahatsız ediyor. Bolu’nun en verimli tarım alanları üzerinde yapılan bu yol çalışması tabi ki doğru değildir. Biz bu verimli arazilerin yok olup gitmesini istemiyoruz ve elimizden en geliyorsa bu konuda yapacağız.”