Haber: Aysun BEYKOZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel İdare Kurulu Üyeleri Fatma Kamiloğlu, Gökhan Beker, Burcu Akçaru, Kurucular Kurulu Üyesi Sevinç Gümüş, ‘İyilik Kervanı Yollarda’ projesi kapsamında Bolu’ya geldi. İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen heyet, ilimizde sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ‘İyilik Kervanı Yollarda’ projesi ile toplumun sorunlarını değerlendirip, açılacak yasama döneminde bu sorunları TBMM’ye yansıtacaklarını açıkladı. Örnekbaş, il yönetim kurulu üyelerine, kurucu üyelere, seçimlerde yaptıkları katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hayrettin Nuhoğlu burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İyiilik Kervanı Yollarda programı kapsamında pazartesi günü Sakarya’dan başladığımız programın 3. Gününde Bolu’dayız. Bilindiği gibi genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçti, yerel seçimlere ise 6 ay kaldı. İYİ Parti kuruluşunun 1. Yılını 25 Ekim’de dolduracaktır. Daha yeni kurulmasına rağmen yoğun bir siyasi trafik yaşayan bir partidir.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 8 düşüş yaşarken, Cumhuriyet Halk Partisi ise o kadar uygun şartlara rağmen Türkiye’de asla iktidar olamayacağını bir kez daha göstermiştir. Halkların Demokratik Partisi ise Türkiye’deki bütün kesimleri kucaklamaktan uzak, Türkiye partisi olmadığını göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye’de iktidar olma niyetinin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Geride yüzde 10 oy alan İYİ Parti kalmıştır. Artık Türk siyasetinde İYİ Parti vardır ve köprünün başını tutmuştur.

Halkımızı iletebilecek 3 önemli husus var. Birincisi devlet krizi vardır buna rejim krizi de diyebiliriz. İkincisi çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Üçüncüsü de bir Suriye krizi vardır. Aslında bu krizleri artırmak mümkündür. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı ki yeni bir sistemden bahsediyorlar bu da başlı başlına büyük bir krizdir. Nereden bakarsanız bakın Bolu’nun patates üreticisinin durumu bile onları ilgilendirmiyor. “