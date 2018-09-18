Haber: BMA

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Genel merkezimizin iyilik kervanı adını verdiği çalışma çerçevesinde 19.09.2018 Çarşamba günü, Genel Başkan Yardımcımız Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Genel İdare Kurulu Üyelerinden oluşan çalışma grubu Bolu il ve ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgi alacaklardır.

Parti yetkililerimiz, ilimizin sorunlarını ilk elden öğrenmek ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla, Bolu Barosu, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Gazeteciler Cemiyeti ve esnafımızı da ziyaret edecektir.

Ayrıca genel seçim sonuçlarını değerlendirme, mahalli seçimlerde takip edilecek strateji hakkında çalışmalarda yapacaklardır” ifadesini kullandı.