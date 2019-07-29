İYİ Parti piknikte buluştu

Haber: Birol Ertunç

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı, “Güneş Doğdu Pikniğe Gidiyoruz” diyerek hafta sonu bir piknik organizasyonu düzenledi. Çakmaklar Çamlığı Mesire Alanında düzenlenen pikniğe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl ve Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ile çok sayıda İYİ Partili ve CHP’li vatandaşlar katıldı.

Piknikte konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'na sağladıkları katkılardan dolayı parti teşkilatlarına ve ailelerine teşekkür etti.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise katılımlarından dolayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve İYİ Partililer ile CHP’lilere teşekkür etti.

Pikniğe katılanlar düzenlenen çeşitli etkinlikler ile gönüllerince eğlenirken, çocuklar da oyunlarla güzel bir gün geçirdi.