İYİ Parti sahada

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun farklı bölgelerindeki köylerde ziyaretlerine devam eden İYİ Parti Bolu İl Teşkilatı, Çaygökpınar Köyü’nü; İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve yöneticilerin katılımıyla ziyaret etti. Vatandaşların isteklerinin ve sorunların görüşüldüğü ziyarette, İYİ Partili yöneticiler de çözüm önerilerini paylaştı.

“KÖYLÜLERİMİZ GERÇEKTEN ÇOK SIKINTILI”

Birlikteliğe ilişkin açıklama yapan İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, tarım ve hayvancılık, özellikle artan mazot-gübre ve diğer girdi fiyatları, işsizlik, emekli maaşlarının yetersizliği, gençlerimizin geleceği gibi şikâyetlerini dinledik. Köylülerimiz gerçekten çok sıkıntılı. Çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Bütün bu sorunları İYİ Parti’nin çözeceği inancı ile bu ziyaretimizde partimize üye olan vatandaşlarımıza ve bizi konuk eden köy muhtarımız Sayın Hüsamettin Biçer’e ve tüm köy sakinlerine teşekkür ederiz” dedi.