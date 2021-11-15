İYİ Parti seçime hazır

Haber: C. Kutay Aykan

İYİ Parti seçimler için parti içi çalışmalarına start verdi. İYİ Parti Genel Merkez Sandık Görevlisi Eğitmenlik Eğitimi çalışmaları iller bazında başladı. Gerçekleşen eğitime Bolu’dan yedi parti yöneticisi katıldı.

HEDEFİMİZ İLK SEÇİMDE İYİ PARTİYİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAK

Parti Genel merkezi tarafından yapılan eğitimle ilgili İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı:

Partimiz her zaman parti içi eğitimler konusunu önemsemektedir. Gerek saha çalışmalarımızda gerekse toplumumuzu yakından ilgilendiren konularda üyelerimizle ve parti yöneticilerimizle eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. İYİ Parti Genel Merkezi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından, gerçekleşecek ilk seçimde görev yapmak üzere Sandık Görevlisi Eğitmenlik Eğitimi çalışmaları iller bazında başlamıştır. Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın başkanlığında yürütülen çalışmalara Bolu ilimizden yedi yöneticimiz katıldı. Çalışmaya katılan yöneticilerimiz ilçelerimizi ziyaret ederek teşkilatlarımızı bilgilendirme yapacaklar ve İYİ Partimizin seçime ve seçim güvenliğine verdiği önemi aktaracaklar. Çalışmada gösterilecek hassasiyet ve dikkat edilecek hususlar bu eğitimle birlikte anlatılacak ve parti birimlerimizde görevli olan arkadaşlarımıza yaygınlaştırılacak. Eğitim alan arkadaşlarımız ve partililerimiz sahada bu çalışmayı en doğru şekilde uygulamış olacaklar. Hedefimiz İlk seçimde İYİ Partiyi Birinci Parti yapmak ve İYİ Partiyi iktidara taşıyarak, milletimizin layık olduğu yönetime kavuşturmaktır. Bunun için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstermeye devam edeceğiz.