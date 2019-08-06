"İYİ Parti taklacı güvercin değildir!"

Haber: BMA

İYİ Parti haftasonu "Bu gün geleceğin ilk günü" sloganıyla Genel İdare Kurulu üyeleri seçimini gerçekleştirildi. Yapılan kurultayda bu güne kadar yapılmamış örnek bir demokrasi hareketi sergilendi. Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri seçimi diğer siyasi partilerde parti liderinin direktifi doğrultusunda "anahtar liste" ile yapılırken İYİ Parti'de süreç tamamen üyelerin kendi tercih ve seçimlerine bağlı olarak "çarşaf liste" ile gerçekleşti.

ÖNCE PARTİDE DEMOKRASİ

İYİ Parti olarak Genel İdare Kurulu Üyeleri seçimine katılmaktan ve kurultay sürecinin demokratik koşullar içinde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı: "İYİ Parti her zaman olduğu gibi bu kurultayda da farkını ortaya koymuştur. Biz ülkemiz için demokrasi derken işaret ettiğimiz noktayı kendimizden ayrı tutmuyoruz. Demokratik temayüllerin parti içinde gerçek anlamda sürdürülemediği hangi siyasi yapı demokrasiden, vatandaşımızın söz hakkından bahsedebilir? Bu nedenle partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in desteği ile Genel İdare Kurul Üyelerinin çarşaf liste ile seçilmiş olması Türk siyaset tarihi için önemli demokratik adımlardan biridir.

KENDİ DELEGESİNİN İRADESİNDEN KÖŞE BUCAK KAÇANLARDAN DEĞİLİZ

İYİ Parti vatandaşımızın güveniyle her gün çok daha iyiye daha güzele doğru ilerlemektedir. Vatandaşımız partimize olan güvenini ve sevgisini yerel seçimlerde ortaya koymuş İYİ Parti'nin Türkiye siyasetinde ne kadar önemli bir noktada olduğunu göstermiştir. Bizim partimiz partililerinden, delegelerinden, yerel yöneticilerinden, parti temsilcilerinden, genel merkez yöneticilerinden ve genel başkanından korkmayan bir partidir. Bizim partimiz demokratik koşulları ve şartları kendinden başlayarak işletmektedir. Partimiz vatandaşımıza vaat ettiği demokratik ortamı kendi içinde yaşayan bir partidir. Biz kimi partiler gibi, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz. Biz, delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan değiliz. Biz, koltuğumuzu korumak uğruna, kırk takla atan taklacı güvercinlerden hiç değiliz. Biz, Türkiye için vaat ettiği demokrasiyi, önce kendi partisinde başlatan ve sürdüren bir partiyiz. Biz İYİ partiyiz. Ülkemiz İYİ olacak, Bolumuz İYİ olacak. “