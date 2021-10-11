İyi Parti vatandaşlarla buluştu

Haber: Ceylan Beykoz

İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ve il, ilçe teşkilatı üyeleri ile Kındıra köyüne ziyarette bulundu. Örnekbaş; “Vatandaşlarımızın sorunlarını dertlerini dinledik, çözüm önerilerini hep birlikte değerlendirdik. Sorunları, problemleri masaya yatırdık” dedi.

Belirli periyotlarda farklı köy-mahalleye ziyaret gerçekleştiren İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş başkanlığındaki İyi Parti Bolu parti yöneticileri köy ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Merkeze bağlı Kındıra köyünde Muhtar Hüseyin Güden ve köylüler ile bir araya gelen partililer sıkıntılarını dinleyip, beklentilerini not aldı. Akabinde yeni üyelere ise rozet takıldı.

İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, köy ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunarak; “İyi Parti Bolu il ve ilçe teşkilatları olarak bugünkü son durağımız Bolu merkez Kındıra köyü oldu. Vatandaşlarımızın sorunlarını dertlerini dinledik, çözüm önerilerini hep birlikte değerlendirdik. Sorunları, problemleri masaya yatırdık, yaklaşan iyi Parti iktidarında bütün bu problemlerin çözülebileceği inancı ile başta köy muhtarımız Hüseyin Güden olmak üzere partimize üye olan bütün vatandaşlarımıza gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.