İYİ Parti Yeniçağa’ya çıkartma yaptı

Haber: Uğur Balaban

İYİ Partililer ilçe ziyaretlerinin bu haftaki durağı Yeniçağa ilçesi oldu. Yeniçağa ilçesine kalabalık bir partili grubu ile ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve ekibi Yeniçağa ilçesinde Perşembe günü kurulan pazaryerini ve esnafı ziyaret etti. Örnekbaş pazarda tezgâh kuran esnafın dertlerini dinledi. İYİ Parti olarak ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin partinin çözüm önerileri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Örnekbaş gerçekleştirilen ziyaretle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı “Malum ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Esnafımız her gün artan maliyetlerle maalesef çok zor durumda. Akaryakıt başta olmak üzere gelen zamlarla birlikte yine esnafımız tezgâhında sattığı malı yerine koyamaz hale geldi. İktidarın israf ekonomisinin ve yandaşlarına yönelik kayırmacı davranışlar bu ekonomik açmazların oluşmasının ana nedenlerinden bir tanesi. Bu ülkenin kendi ekonomik kalkınmasını gerçekleştirecek kaynakları vardır. İYİ Parti ile birlikte İnşallah bu sorunlar çözülecektir. İYİ Parti çözüm için vardır, biz bu ekonomik sıkıntıları giderecek çözümleri biliyoruz ve İnşallah bu sorunları çözeceğiz.

Yeniçağa ziyaretine İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İlçe Başkanı Murat Güler, Mengen İlçe Başkanı Hikmet Kazan, Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu, Taşkesti Belde Başkanı Nuri Ergül, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Belediye Meclis Üyesi Hasan Hakan Alparslan, Bolu Kadın Politikaları Başkanı Türkan Şimşek, kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları üyeleri ve parti üyeleri katıldı.